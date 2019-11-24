В ЕС впервые применили новый механизм распределения беженцев

В ЕС впервые активировали принятый в сентябре новый механизм распределения беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Новый механизм собираются применить в отношении 213 беженцев, которых спасли волонтеры судна Ocean Viking в Средиземном море.

На борту Ocean Viking находились 213 мигрантов, которых недавно спасли представители организации "Врачи без границ" и SOS Méditerranée в Средиземноморье. Всем мигрантам разрешили высадиться в сицилийском городе Мессина. Теперь они будут распределены между странами ЕС, которые согласились принять участие в соответствующем механизме.

Кроме того, в субботу, итальянская береговая охрана спасла более 140 мигрантов, которые плыли на судне, которое перевернулось вблизи острова Лампедуза. По словам спасенных мигрантов, около 20 человек с этого судна пропали без вести, сейчас их разыскивают сотрудники европейской пограничной службы Frontex.

Напомним, в сентябре четыре страны-члены Европейского Союза - Германия, Франция, Италия и Мальта - достигли соглашения относительно временного механизма распределения мигрантов, спасенных в Средиземном море на пути в Европу. Детали сделки не сообщались. Позже Хорватия, Финляндия, Ирландия, Литва, Люксембург и Португалия также согласились принять участие в этом механизме.

До принятия этого механизма Мальта и Италия - страны ЕС, которые больше всего страдают от потока мигрантов - отказывались принимать суда со спасенными мигрантами в Средиземном море на борту.