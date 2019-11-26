В РФ рассказали о планах новых поставок С-400 Турции

Россия надеется подписать новое соглашение о поставках Турции ракетных комплексов С-400 в первой половине следующего года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью российскому агентству "РИА Новости" заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов", - сказал он.

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"Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы", - добавил Михеев.

Покупка Турцией российских систем С-400 уже привела к напряжению в отношениях с США, которые отстранили Анкару от программы истребителей F-35.

Вашингтон также предупредил о возможных санкциях со стороны США, заявив, что ракетные системы РФ несовместимы с оборонительными силами НАТО. Впрочем, до сих пор Вашингтон так и не наложил санкций.