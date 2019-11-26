Президент Эстонии: в войне на Донбассе нет двух виновных, есть жертва и агрессор

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в случае войны на Донбассе нельзя говорить о двух виновных сторонах конфликта, поскольку Украина является жертвой российской агрессии.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне.

"Мы не должны позволить международному сообществу забыть, что в этом конфликте нет двух виновных сторон. Мы имеем дело с агрессией, где одна сторона - агрессор, другая - жертва", - сказала президент Эстонии.

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Она призвала международное сообщество предпринять шаги в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кальюлайд также рассказала об итогах своего визита на Донбасс, заявив, что четко увидела, на чьей стороне люди.

"После моего визита я могла говорить другим лидерам, что люди, которые пришли на контролируемые Украиной территории с другой стороны, боялись с нами общаться. Это показывает, что они пришли из среды, где царит страх. Меня сопровождал вицепремьер (Украина - ЕН .) - до него люди тянулись, с ним общались. Это показывает четко, на чьей стороне в целом люди на Донбассе", - сказала глава Эстонии.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала первым лидером иностранного государства, который посетил зону конфликта на Донбассе. Ее визит состоялся в мае 2018 года.