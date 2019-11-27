В Украине состоится саммит премьер-министров стран ГУАМ

12 декабря запланировано проведение в Украине саммита премьер-министров стран ГУАМ (Организации за демократию и экономическое развитие).

Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

"Мы надеемся, что это мероприятие будет достаточно насыщенным и эффективным. В его рамках планируются отдельные встречи руководителей таможенных органов, которые должны согласовать несколько ключевых документов, необходимых для надлежащего функционирования транспортного коридора между нашими странами. Ведь таможня - это один из ключей к решению тех проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся на границе ", - сказал он.

27 ноября в ВРУ открылась двенадцатая сессия Парламентской ассамблеи стран ГУАМ - Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков во время открытия сессии отметил: "Украина стремится к расширению сотрудничества в сфере торговли, отраслей экономики, науки, транспорта, энергетики, телекоммуникаций и на многих других направлениях".

"Мы могли бы создать более выгодные условия для сотрудничества наших государств, для привлечения инвестиций, обмена опытом", - добавил он.

Во время заседания был подписан договор о сотрудничестве между ПА ГУАМ и Балтийской ассамблеей.

Во время заседания участники 12-й сессии ПА ГУАМ рассмотрят следующие вопросы: "Национальные приоритеты и активизация сотрудничества между странами-членами ОДЕР-ГУАМ в условиях новых глобальных вызовов в регионе. Создание центра кибербезопасности в рамках ГУАМ"; "Экономические ориентиры и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и реализации проектов в сфере энергетики и инфраструктуры"; "Развитие регионального межпарламентского сотрудничества и роли ПА ГУАМ. Сотрудничество в рамках международных организаций".