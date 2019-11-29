Землетрясение в Албании: число погибших возросло до 48

Количество погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до 48, спасатели продолжают поисковую операцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанский телеканал Top-Channel.

За последние 12 часов спасатели нашли под завалами тела семи погибших. Среди них был Илир Лала из города Дуррес.

Он был членом семьи Лала из 9 человек, оказавшихся под завалами в одном из домов. На данный момент найдены тела 8 членов семьи.

Подземные толчки в Албании не прекращаются. В ночь на пятницу было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, которое вызвало панику у граждан.

Эпицентр находился в 4 км от небольшого города Шияк, расположенного в 11 км от Дуррес, который больше всего пострадал от разрушительного землетрясения.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября в Адриатическом море у побережья Албании, также оно ощущалось в Косове и Греции.

В больницах находятся более 600 пострадавших.