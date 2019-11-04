Правящая партия Болгарии выиграла местные выборы

Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) одержала победу во втором туре выборов в местные органы власти в крупнейших городах Болгарии и в большинстве областных центров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.bg.

Согласно информации Центральной избирательной комиссии, по результатам обработки 100% протоколов ГЕРБ выиграла в 9 городах, еще в трех победили кандидаты Болгарской социалистической партии (БСП).

В столице Софии выиграла действующий мэр Йорданка Фандыкова от партии ГЕРБ, которая набрала 49,98% голосов избирателей. Ее конкурентка, независимый кандидат Майя Манолова, поддержанная БСП, получила 45,13%.

Представители ГЕРБ также выиграли выборы в Пловдиве, Варне, Ловече и еще нескольких городах.

В первом туре местных выборов ГЕРБ одержала победу в 8 из 27 областных центров и теперь будет иметь своих мэров в 17 крупных городах.