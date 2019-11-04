Четыре страны следом за ЕС продолжили персональные санкции против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении на полгода персональных санкций в отношении 170 физических и 44 юридических лиц из России и Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, обнародованном в понедельник, 4 ноября.

Могерини напомнила, что 12 сентября Совет ЕС продлил ограничительные меры против лиц и компаний за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на пол года до 15 марта 2020 года.

"Страны - кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению решением. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении.

Санкционные меры ЕС предусматривают замораживание активов и ограничения на въезд.