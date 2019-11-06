При взрыве на заводе в Греции погиб рабочий

В центральной Греции в результате взрыва на заводе производителя никеля Larco во Фтиотиде погиб 55-летний рабочий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Смерть рабочего подтвердил президент профсоюза металлургов во Фтиотиде Панайотис Политис. Он добавил, что тело жертвы до сих пор не найдено.

Обстоятельства инцидента пока не выяснены.

Министр энергетики Греции Костис Хатзидакис выразил соболезнования семье погибшего. Министр пообещал, что власти будут расследовать причину взрыва и привлекут виновных к ответственности.