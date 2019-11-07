Президент Молдовы допустил возможность отставки правительства

Президент Молдовы Игорь Додон не исключает отставки правительства из-за конфликта между партиями власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Додон вечером 6 ноября встретился с премьер-министром Майей Санду и спикером парламента Зинаидой Гречаный.

Додон сказал, что разговор с Санду был спокойным - "говорили, как ответственные, зрелые политики".

Комментируя решение правительства взять на себя ответственность за изменение закона "О прокуратуре", Игорь Додон сказал, что считает его неприемлемым. Также он отметил, что перед таким шагом Санду могла бы обсудить свои действия с партнерами по коалиции.

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Додон считает, что лучшим выходом из ситуации стал бы отказ правительства от этого решения. Президент также считает, что правительство должно отозвать министра юстиции Олеся Стамате. В таком случае, по его словам, у ACUM может быть возможность выбрать новую кандидатуру на пост министра, а конкурс на должность генпрокурора можно организовать заново.

В противном случае, по словам Додона, есть вероятность, что правительство могут отправить в отставку. Партия социалистов, по его словам, примет решение об этом в ближайшие дни на республиканском совете.

Додон также сообщил, что на 7 ноября у него запланирована встреча с послами, аккредитованными в Молдове, где тоже будет обсуждаться сложившаяся ситуация.

Напомним, 6 ноября правительство взяло на себя ответственность перед парламентом за поправки в закон "О прокуратуре". Это означает, что, если парламент в трехдневный срок не инициирует вынесение вотума недоверия правительству, то поправки автоматически вступят в силу. Согласно поправкам, премьер-министр выберет кандидатов на пост генпрокурора и затем представит их Высшему совету прокуроров.

До этого министр юстиции Стамате аннулировала результаты конкурса на должность генпрокурора. Она рассказала, что один из членов комиссии занижал оценки кандидатам, которые получили достаточно высокий балл у других членов комиссии. Партия социалистов в свою очередь потребовала от Стамате добровольно уйти в отставку.