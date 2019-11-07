Бундестаг рассмотрит защиту "Северного потока-2" от санкций и газовой директивы ЕС

Депутаты немецкого парламента в ночь на 8 ноября обсудят два вопроса, связанные с "Северным потоком-2": защиту газопровода от политики санкций и внесенную правительством поправку к закону, который имплементирует Директиву ЕС по внутреннему рынку природного газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

В повестке дня пленарного заседания указано, что рассмотрение этих двух вопросов должно начаться в 21:00 7 ноября и 2:55 8 ноября

"Бундестаг обсудит в четверг, 7 ноября, запрос по предложению фракции AfD ("Альтернатива для Германии") под названием "Обеспечить энергообеспечения Германии - защитить Nord Stream 2 от политики санкций", - говорится в теме заседания.

Ожидается, что после 45 минут дискуссии, которая начнется около 21:00 (по Берлину), заявка будет передана в Комитет по экономическим и энергетическим вопросам для дальнейшего обсуждения.

AfD призывает Федеральное правительство "принять необходимые контрмеры, чтобы защитить европейские компании, которые участвуют в проектах "Северного потока-2", от санкций США". В случае введения санкций в отношении Nord Stream 2, правительства предлагают направить средства государственной банковской группы KfW на компенсацию дополнительных расходов и возможных задержек в проект.

На 2:55 ночи поставлена ​​на обсуждение внесена Федеральным правительством поправка к закону об энергетической промышленности, который имплементирует законодательству ФРГ Директиву ЕС по общим правилам внутреннего рынка природного газа.

"Этим законопроектом должны быть внесены изменения в определение взаимосвязей в газовой отрасли. Целью является также распространение правил внутреннего рынка газа, в частности на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствами, не являющимися членами. В дальнейшем требования регуляторного законодательства должны применяться к сухопутной или морской границам государства-члена", - говорится в пояснении.

Вместе с тем на 4 утра 8 ноября поставлен на рассмотрение законопроект "по Соглашению от 7 ноября 2018 между Федеративной Республикой Германия и Украиной о социальному обеспечению". Соглашение имеет целью, в частности, избежание двойного пенсионного и социального страхования от несчастных случаев для работников, выехавших на работу в другую страну.

Напомним, 6 ноября законопроект по газопроводу уже рассматривался комитетом по экономическим вопросам Бундестага. Сначала поставлен на повестку дня вопрос после переговоров решили снять, но перед самым окончанием заседания представитель ХДС (партия Меркель) Йоахим Пфайфер потребовал: проект должен быть вынесен на голосование. В конце концов комитет поддержал законопроект.

Как известно, согласно новой Директивы ЕС о газовом рынке, трубопроводы стран - нечленов ЕС также должны подпадать под европейское регулирование.