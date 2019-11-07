Зеркаль возглавит делегацию Украины на слушаниях Международного Суда ООН

8 ноября Международный Суд ООН объявит решение относительно предыдущих возражений РФ (юрисдикция) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

Украинскую делегацию на слушаниях в Гааге, Нидерланды, возглавит Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Оглашение решения состоится на открытом судебном заседании в 16:00 по Киеву.

Напомним, Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года и требует возместить убытки за продолжающиеся и систематические нарушения обеих конвенций.

В апреле 2017 года Международный суд ООН принял решение о применении временных мер, приказав России воздержаться от сохранения или применения новых ограничений на права крымскотатарского сообщества сохранить свои представительные институты, в частности Меджлис крымскотатарского народа, и обеспечить доступ к образованию на украинском языке.

Россия подала свои возражения по поводу юрисдикции в Суд ООН в сентябре 2018 года.

Если аргументы Украины примут, Суд сможет перейти к рассмотрению дела по существу.

Среди обвинений, выдвинутых России - предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивание самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымскотатарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; исчезновения, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения преподавания украинского и крымскотатарского языков.