Украина 8 ноября подпишет безвиз с Монголией

В посольстве Украины в Варшаве в пятницу, 8 ноября, состоится торжественное подписание соглашения между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Граждане Украины получат право въезжать и находиться в Монголии, а также проезжать транзитом через эту страну без виз сроком на 90 дней в течение 180-ти дней", - заявили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что "заключение этого соглашения даст возможность упростить взаимные поездки граждан Украины и Монголии и привести в соответствие с действующим законодательством обеих стран в миграционной сфере".

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Для вступления в силу соглашения стороны должны будут осуществить необходимые внутригосударственные процедуры.

От правительства Украины соглашение подпишет посол Украины в Польше Андрей Дещица, а от правительства Могнолии - посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Бата.

За следующие 5 лет в правительстве планируют расширить перечень безвизовых стран за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки.