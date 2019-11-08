Украина подписала безвиз с Монголией

В посольстве Украины в Варшаве в пятницу торжественно подписано соглашение между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ".

Соглашение от правительства Украины подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии - посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.

"Мы подписали соглашение, позволяющее гражданам Украины путешествовать без виз в Монголию. Это соглашение предусматривает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней", - сообщил агентству Дещица.

По его словам, Монголия является очередной страной, которая открыта для безвизовых поездок украинских граждан.

"У нас уже 88 таких стран, а с упрощенным въездом в другие страны - это уже более 140 стран", - уточнил дипломат.

Посол также подчеркнул, что подписанное соглашение важно еще и потому, что до сегодняшнего дня между Украиной и Монголией действовало соглашение от 1979 года, которое было подписано в свое время между СССР и Монгольской Народной Республикой, а затем подтверждено украинским правительством.

"Но с тех пор ситуация абсолютно изменилась, изменились также документы, то есть они фактически устарели. Поэтому мы привели в соответствие с этим соглашением перечень документов, необходимых для путешествий граждан Украины и Монголии", - констатировал Дещица.