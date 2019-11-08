Гаага: Украина доказала приемлемость дела о нарушении прав крымских татар и украинцев Россией

Международный суд ООН отклонил аргументы РФ в отношении жалобы Украины о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ).

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение было объявлено сегодня в Гааге.

Суд ООН выносил решение о юрисдикции, то есть о возможности применения этой конвенции в отношении дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

Решение принято практически единогласно, против проголосовал только судья от России Скотников.

Как сообщалось ранее, также Суд также поддержал Украину по применению Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в отношении событий на Донбассе.

Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года и требует возместить убытки за продолжающиеся и систематические нарушения обеих конвенций.

В апреле 2017 года Международный суд ООН принял решение о применении временных мер, приказав России воздержаться от сохранения или применения новых ограничений на права крымскотатарского сообщества сохранять свои представительные институты, в частности Меджлис крымскотатарского народа, и обеспечить доступ к образованию на украинском языке.

Среди обвинений, выдвинутых России: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивание самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымскотатарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.