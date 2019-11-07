Торгпред Украины: польские квоты на автоперевозки – это экономический геноцид и издевательство

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка назвал позицию Польши относительно квот для Украины на международные грузовые автоперевозки "экономическим геноцидом".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", такое заявление Тарас Качка сделал во время конференции "Торговые войны: искусство защиты".

"Я считаю, что это (позиция Польши относительно квот на автоперевозки для Украины. - Ред.) на самом деле – экономический геноцид и откровенное издевательство над украинской экономики. Это душит нашу торговлю с Европейским Союзом", - отметил он.

Качка подчеркнул: Украина будет "поднимать этот вопрос до тех пор, пока он не будет решен".

"Мы считаем, что это не двусторонний вопрос, это вопрос сознательного вреда нашим экономическим отношениям с Европейским Союзом", - подчеркнул торгпред Украины.

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25 октября во время заседания украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных грузовых автомобильных перевозок сторонам удалось договориться, что в 2019 году Польша предоставит дополнительно 5 тысяч разрешений на осуществление международных грузовых автоперевозок, лимит на 2020 год предварительно установлен в 160 тысяч автоперевозок.

Украинская сторона информировала Польшу, что потребность украинских перевозчиков в польских разрешениях на перевозки составляет не менее 200 тысяч разрешений в год.

Вопрос установления квоты разрешений на 2020 год окончательно рассмотрят на встрече министров инфраструктуры Украины и Республики Польша, которая состоится ориентировочно в конце ноября 2019 года. К тому времени ожидается формирование нового правительства Польши.

Напомним, проблема возникла в прошлом году из-за позиции Польши установить квоту на международные автомобильные перевозки в 2019 году на уровне 130 тысяч разрешений. Ключевой аргумент польской переговорной команды - интересы польских перевозчиков.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина подготовила контрмеры в ответ на отказ Польши увеличить квоту.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба призвал Польшу пойти на уступки в ответ на то, что Киев дал формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

В МИД Польши заявляли, что "не принимают принципов торговли в вопросе исторического наследия".

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