Греция потребует в НАТО осудить поведение Турции

Премьер-министр Греции заявил, что он попросит других членов НАТО на лондонской встречи глав стран Альянса поддержать Грецию на фоне попыток Турции, члена НАТО, посягнуть на суверенитет страны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР, об этом Мицотакис заявил в воскресенье на съезде правящей консервативной партии "Новая демократия".

Такое заявление он озвучил после заключения между Турцией и Ливией меморандума на прошлой неделе о взаимопонимании по демаркации морских зон между двумя странами.

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Мицотакис сказал, что Альянс не может оставаться равнодушным, когда один из его членов грубо нарушает международное право, и нейтральная позиция Альянса наносит ущерб Греции, которая никогда не пыталась усилить напряженность в регионе.

Кипр, Египет и Греция осудили ливийско-турецкое соглашение как противоречащее международному праву. Министры иностранных дел Египта и Греции обсуждали этот вопрос в воскресенье в Каире.

В четверг МИД Греции срочно вызвал турецкого посла в Афинах, чтобы получить разъяснения по подписанному в Стамбуле меморандуму между Турцией и Ливией.