В Германии мужчину оштрафовали за отказ сдавать жилье иностранцам

Суд в немецком Аугсбурге назвал "абсолютно неприемлемым" решение 81-летнего мужчины сдавать в аренду свое жилье исключительно немцам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Суд во вторник, 10 декабря, пришел к выводу, что это является открытой дискриминацией иностранцев".

Теперь владелец жилья должен оплатить компенсацию в тысячу евро мужчине с Буркина-Фасо, который хотел переехать из Мюнхена до Аугсбурга.

Суд признал, что ответчик дискриминировал истца за его расовой или этнической принадлежности и полностью удовлетворил иск заявителя.

Кроме того, суд запретил немцу-арендодателю писать, что он сдает свое жилье "только немцам" в будущих объявлениях. В случае несоблюдения этого требования ему грозят большие штрафы.

81-летний мужчина мотивировал свое поведение будто предыдущим негативным опытом сдачи в аренду своего жилья. По его утверждениям, ранее он сдал свое жилье якобы турецком наркодилеру. В ответ на это судья отметил, что "преступления и правонарушения совершают люди, а не граждане".