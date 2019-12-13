Европейский совет решил продлить санкции против России

Лидеры государств-членов Европейского Союза договорились о сохранении санкций против Российской Федерации еще на 6 месяцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом по итогам первого дня работы саммита лидеров ЕС заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"У нас также была возможность, что касается России и Украины, выслушать дискуссию, представленную после встречи нормандского формата, которую в Париже провели Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

Это была возможность обмена информацией о ситуации в регионе, и это была возможность, как вы, конечно, знаете, принять решение о продлении санкций еще на полгода, учитывая тот факт, что мы считаем, что имплементация Минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным моментом", - сказал он.

"Это пункт, по которому мы и дальше будем внимательны и очень активны в будущем", - добавил Мишель.

Решение еще должен утвердить Совет ЕС. Санкции накладывают ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами.

Последний раз ЕС продолжал экономические санкции против России летом до 31 января 2020 года.