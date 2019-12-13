Турция вызвала посла США из-за признания Сенатом геноцида армян

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла США Дэвида Саттерфилда в связи с принятой Сенатом США резолюцией о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

Сообщается, что заместитель министра иностранных дел Турции Седат Одал сообщил послу о реакции Анкары на решение Сената.

В пятницу представитель посольства США в Анкаре сообщил, что позиция американской администрации не изменилась, и она отражена в заявлении президента Дональда Трампа.

В этом году во время мероприятий к годовщине событий 1915 года Трамп охарактеризовал их как "большую катастрофу".

Напомним, Сенат США 12 декабря единогласно принял историческую резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян век назад.

Турция осудила это решение, которое приняли через месяц после официального визита в Белый дом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на фоне задач, нарушивших отношения между двумя союзниками по НАТО.