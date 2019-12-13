В Германии ужесточили требования к владельцам огнестрельного оружия

Немецкий Бундестаг сделал более жестким законодательство, регулирующее право на покупку, владение и использование оружия в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно принятому в пятницу, 13 декабря, закону, национальный реестр оружия должен быть расширен, с тем чтобы облегчить отслеживание всего зарегистрированного огнестрельного оружия. Документ также вводит новые требования по отчетности со стороны производителей и продавцов оружия.

Вводится ограничение по размеру магазинов для патронов некоторых видов оружия, чтобы затруднить их потенциальное использование во время террористических нападений. До получения разрешения на владение оружием граждан будут также тщательно проверять, чтобы ограничить экстремистам легальный доступ к огнестрельному оружию. Также людям, которые являются членами "антиконституционных групп", отказывать в получении лицензии на владение огнестрельным оружием.

Закон предусматривает, что каждый владелец оружия будет раз в пять лет проверяться Федеральным ведомством по охране конституции Германии (BfV). В частности, граждане должны обосновать, для чего им нужно оружие. Как заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, целью закона является то, чтобы "оружие не попадало в руки экстремистов".

Против первой версии законопроекту выступали немецкие охотники, члены спортивных стрелковых клубов и коллекционеры оружия. После их протестов правительство согласилось сделать проверки владельцев оружия менее бюрократическими. В частности, спортивным стрелкам не нужно будет каждый раз доказывать, что они пользуются оружием - достаточно будет лишь членства в клубе.