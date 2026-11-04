Премьер Испании о поражении партии Трампа: ультраправая волна рушится

Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на результаты промежуточных выборов в Конгресс США, заявив, что американский народ проголосовал "против ненависти".

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в сети X.

Санчес, комментируя поражение республиканцев в обеих палатах Конгресса, заявил, что американцы голосовали против политики, которая делала их беднее. Он утверждал, что вскоре то же самое произойдет на выборах в Испании, которые состоятся 29 ноября.

"Вчера американское общество проголосовало против политики, которая только обедняет людей. Против ненависти. Против мачизма. Против отрицания климатических изменений и против привилегий элит. Это произошло в Бразилии. Это только что произошло в США. И вскоре это произойдет в Испании", – написал глава испанского правительства.

В контексте приближающихся парламентских выборов в Испании Санчес предупредил лидера оппозиционной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо и главу ультраправого движения Vox Сантьяго Абаскаля, что ультраправая волна "уже не набирает силу, а рушится".

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

Президент США Дональд Трамп оправдался за провал своей партии на промежуточных выборах в Конгресс, заявив, что они одержали бы победу, если бы он был в избирательном бюллетене.

Трамп также заявил, что признает результаты выборов, и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

Подробно о последствиях результатов выборов мы рассказывали в статье Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.