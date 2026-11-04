Санчес рассказал, кто возглавит Министерство транспорта Испании после отставки министра

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо будет возглавлять Министерство транспорта страны до выборов 29 ноября.

Об этом сообщил утром 4 ноября премьер-министр Педро Санчес, передает Politico, пишет "Европейская правда".

Куэрпо возглавит Министерство транспорта Испании после того, как Оскар Пуэнте заявил, что пойдет в отставку после двух железнодорожных катастроф со смертельным исходом, произошедших менее чем за год.

Санчес заявил, что Куэрпо "продемонстрировал выдающиеся управленческие способности" в ходе текущего созыва парламента.

"Своей отставкой Оскар способствует тому, чтобы Испания восстановила доверие не только к нашей железнодорожной системе, но и к политическому достоинству", – добавил премьер Испании.

Напомним, утром 28 октября два поїзда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В них находилось более 540 человек.

По последним данным, жертвами катастрофы стали 74 человека.

Предполагаемой причиной крушения могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

3 ноября Совет министров Испании одобрил пакет помощи для пострадавших от железнодорожной катастрофы.