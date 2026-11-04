Председатель комитета Европарламента по обороне о выборах в США: нельзя расслабляться

Председатель комитета по вопросам обороны и безопасности Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Европа не может расслабляться после результатов выборов в Конгресс США, ведь американский президент Дональд Трамп останется на своем посту еще два года.

Об этом написала в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Комментируя результаты промежуточных выборов в Конгресс США, евродепутат заявила, что они демонстрируют жизнеспособность американской демократии.

"Обе палаты Конгресса возвращают власть демократам, чтобы те могли установить границы для Дональда Трампа и его оторванной от реальности клики. Это четкий сигнал "стоп" Белому дому и хороший день для принципа разделения властей", – заявила Штрак-Циммерманн.

В то же время она призвала европейцев не расслабляться из-за изменений в законодательной власти США. Председатель комитета по вопросам обороны Европарламента напомнила, что Трамп еще два года будет продолжать руководить внешней политикой Вашингтона. Поэтому, по ее словам, Европа должна оставаться готовой бороться за свои интересы.

"Конгресс может тормозить эти процессы, но он не возьмет на себя наши задачи. Европа должна быть способна защищать себя и уверенно отстаивать свои интересы, независимо от того, кто правит в Вашингтоне. Этот результат выборов – хороший знак. Он не решает наших задач", – подчеркнула немецкая законодательница.

Между тем вице-президент Европейского парламента Кристель Шальдемозе выразила осторожный оптимизм в отношении последствий выборов в американский Конгресс для Европы и поддержки Украины.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что результаты промежуточных выборов в США являются не только громкой победой Демократической партии, но и победой американской демократии.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

Трамп заявил, что признает результаты выборов и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.