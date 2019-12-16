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В Афинах возле отделения полиции обнаружили самодельную бомбу

Понедельник, 16 декабря 2019, 14:57

Сотрудники подразделения по обезвреживанию бомб греческой полиции (ELAS) в понедельник провели управляемый взрыв для нейтрализации самодельного взрывного устройства, найденного возле полицейского участка на востоке Афин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Ekatimerini.

Устройство было заключено в металлическую трубу, которая находилась в ящике, установленном на стене напротив полицейского отделения.

Как утверждают источники издания в полиции, у устройства был таймер.

Один из сценариев, рассмотренных отделом борьбы с терроризмом греческой полиции, заключается в том, что механизм был установлен за пределами отделения в течение ночи, но не взорвался, поскольку был неправильно подключен.

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