В Афинах возле отделения полиции обнаружили самодельную бомбу
Понедельник, 16 декабря 2019, 14:57
Сотрудники подразделения по обезвреживанию бомб греческой полиции (ELAS) в понедельник провели управляемый взрыв для нейтрализации самодельного взрывного устройства, найденного возле полицейского участка на востоке Афин.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Ekatimerini.
Устройство было заключено в металлическую трубу, которая находилась в ящике, установленном на стене напротив полицейского отделения.
Как утверждают источники издания в полиции, у устройства был таймер.
Один из сценариев, рассмотренных отделом борьбы с терроризмом греческой полиции, заключается в том, что механизм был установлен за пределами отделения в течение ночи, но не взорвался, поскольку был неправильно подключен.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua