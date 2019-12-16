В Румынии 13 человек получили тюремные сроки из-за смертельного пожара в ночном клубе Бухареста

Суд в Бухаресте приговорил к тюремному заключению 13 человек, обвиняемых в ответственности за смертельный пожар в ночном клубе Colectiv 30 октября 2015 года, при котором погибли 65 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Общая сумма приговоров, вынесенных в понедельник, составляет 115 лет.

Каждый из трех владельцев клуба Colectiv получил тюремное заключение сроком на 11 лет и восемь месяцев. Также судьи приговорили Кристиана Попеску Пьедоне, тогдашнего мэра муниципалитета Сектора 4 Бухареста, под который подпадает администрация клуба, к восьми с половиной годам тюремного заключения.

Два чиновника, которые одобрили разрешение на функционирование клуба, несмотря на недостатки безопасности, были приговорены к тюремному заключению сроком на девять лет и два месяца.

Владелец компании, ответственный за фейерверк, устроенный в клубе в ту ночь, - также среди осужденных. Он получил наказание в виде 12 лет и восьми месяцам тюрьмы.

Два специалиста по пиротехнике, которые работали на шоу, получили соответственно девять лет и восемь месяцев и десять лет за решеткой за свою причастность к трагедии.

Пожар поразил Румынию и вызвал волну возмущения по поводу коррупции и некомпетентных методов, которые позволили клубу работать, несмотря на его несуществующие стандарты безопасности. Дело имело политические последствия на самом высоком уровне, поскольку тогдашний премьер-министр Социал-демократической партии Виктор Понта ушел с поста 5 ноября 2015 года после массовых уличных демонстраций против коррупции, вызванных трагедией.