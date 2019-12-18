Минкульт Чехии отказался предоставить статус памятника статуе Конева

Mинистерство культуры Чехии отказалось предоставить статус памятника культуры статуе советского маршала Ивана Конева, установленной в шестом районе Праги.

Об этом заявила прессекретар Министерства культуры Михаэла Лагронова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

По мнению представителей министерства, памятник не представляет художественной ценности, и его уровень не превышает среднего уровня периода его создания. Предложение о предоставлении статуса выдвинули в Коммунистической партии.

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Напомним, 12 сентября совет района чешской столицы Прага-6 решил судьбу памятника советскому маршалу Ивану Коневу: по итогам тайного голосования депутаты решили перенести памятник, а на его месте установить статую в честь освободителей Праги. Сейчас памятник остается на площади Интербригады.

Памятник Ивану Коневу регулярно становится объектом атак - обливали краской его уже несколько раз. Это связано с биографией маршала - после присутствия на нескольких фронтах в годы Второй мировой войны Иван Конев был привлечен к подавлению венгерского восстания 1956 года, а также присутствовал в Берлине во время строительства Берлинской стены в 1961 году.

Традиционно этот монумент обливают краской накануне годовщины советского вторжения в Чехословакию в 1968 году.