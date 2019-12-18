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Греция ожидает прибытия 100 тысяч новых мигрантов в 2020 году

Среда, 18 декабря 2019, 12:46

Греция прогнозирует, что в следующем году на ее острова из Турции прибудут 100 тысяч лиц, ищущих убежища, что создаст дополнительное давление на уже и так переполненные лагеря для мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Кризис продолжается сейчас, и он является серьезным", - заявил, правительственный уполномоченный по вопросам миграции Манос Логотетис.

За последние полгода в Грецию прибыли 45 000 беженцев, и, по словам уполномоченного, ситуация была "явно более критической" для Греции, чем миграционный кризис 2015 года, когда люди бежали от гражданской войны в Сирии.

В настоящее время в лагерях на островах ждут более 41 000 человек - это наибольшее число с момента вступления в силу пакта о беженцах между ЕС и Турцией в 2016 году.

Логотетис сказал, что правительство Греции хочет депортировать в Турцию 10000 просителей убежища, но для этого стране понадобится 270 человек, которые будут рассматривать дела о предоставлении убежища.

Кроме того, правительство Греции планирует построить новые центры для новоприбывших на каждом из пяти островов, куда приезжает большинство мигрантов при пересечении Эгейского моря из Турции.

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Греция мигранты
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