Меркель впервые за 5 лет опередила Лукашенко в симпатиях украинцев к мировым лидерам

Среди мировых лидеров украинцы наиболее положительно относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного группой "Рейтинг", передает "Европейская правда".

В частности, положительно к Ангеле Меркель относятся 69% украинцев. При этом отношение к немецкому канцлеру заметно улучшилось после саммита "нормандской четверки" - во время предыдущего опроса положительное отношение к Меркель декларировали 60% респондентов.

"В результате Меркель впервые за последние 5 лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам украинцев, опередив президента Беларуси Александра Лукашенко, к которому положительно относятся 65% опрошенных украинцев", - говорится в сообщении.

На третьем месте среди симпатий украинцев - президент Франции Эммануэль Макрон, к которому положительно относятся 52% опрошенных. Отношение к нему после "нормандского саммита" также улучшилось.

К президенту Польши Анджею Дуде положительно относится 51% опрошенных, к президенту США Дональду Трампу - 40%.

Российского президента Владимира Путина положительно оценили 16% респондентов, тогда как негативно к нему относятся 72% опрошенных.

Опрос проводился 13-17 декабря среди населения Украины от 18 лет и старше. В опросе приняли участие 2500 респондентов.