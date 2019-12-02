Турция говорит о праве вето на план НАТО на случай нападения РФ на Балтику - СМИ

Турция не шантажирует НАТО своим отклонением оборонительного плана для стран Балтии и Польши и имеет полное право вето в рамках Альянса, заявил турецкий источник в понедельник перед саммитом НАТО в Лондоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Агентство на днях сообщило, что Турция отказывается поддержать план НАТО для стран Балтии и Польши в случае нападения России, пока Альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе с курдскими отрядами YPG на севере Сирии. Эту организацию она рассматривает как террористическую.

Анкара заявила, что к тупику привело то, что США отозвали поддержку отдельного плана обороны Турции, который охватывает любую возможную атаку с юга, где она граничит с Сирией, и что она хочет решить этот вопрос.

"НАТО является институтом, где Турция имеет полное право вето, политически и военно, и здесь есть процедуры", - сказал источник. "Нет такого как шантаж со стороны Турции - такое заявление является неприемлемым".

На прошлой неделе дипломатический источник заявил, что Турция "берет в заложники восточную Европу", блокируя одобрение военного плана, а второй источник назвал поведение Анкары "подрывным".

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Позже турецкий дипломатический источник заявил, что Турция "открыта для предложений", и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытается найти общий язык между союзниками.

Однако отношения между Турцией и ее союзниками по НАТО являются напряженные в связи с рядом вопросов, начиная от решения Анкары о закупке российских систем ПВО до политики в отношении Сирии. В прошлом месяце несколько союзников осудили решение Турции начать наступление в северо-восточной Сирии против отрядов YPG.

Турция, которая является второй по величине военной структурой НАТО, хочет, чтобы Альянс официально классифицировал YPG, основной компонент Сирийских демократических сил (SDF), как террористов. Ее разозлила поддержка со стороны союзников по НАТО для YPG, западного партнера в борьбе с боевиками "Исламского государства".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что "подход к защите стран Балтии должен быть таким же, как и к защите интересов Турции".

Министр иностранных дел Литвы, комментируя сообщения СМИ, выразил надежду, что "определенные решения" будут приняты к саммиту Альянса, который начинается 3 декабря.

"Было бы неправильно утверждать, что существуют определенные разногласия или блокировки. Процесс идет полным ходом", - сказал он.

Альянс впервые утвердил планы обороны для стран Балтии в 2010 году, а после аннексии Крыма они были обновлены, но обсуждение деталей планов длится до сих пор.