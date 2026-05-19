Укр Рус Eng

Министры финансов G7 согласились продолжать санкционное давление на Россию

Новости — Вторник, 19 мая 2026, 17:17 — Ольга Ковальчук

Министры финансов "Группы семи" во время встречи в Париже единогласно подтвердили готовность продолжать санкционное давление на Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил глава Министерства финансов Франции Ролан Лескюр, передает Le Figaro.

Министр заявил, что он и его коллеги из США, Германии, Великобритании, Италии, Японии и Канады подтвердили готовность "продолжать давление на Россию", чтобы не допустить, чтобы она наживалась на войнах в Украине и на Ближнем Востоке.

"Желание оказывать давление на Россию является единодушным", – заявил Лескюр на пресс-конференции после двухдневной встречи министров в Париже.

Лескюр заявил, что министры G7 провели "откровенные и сложные" переговоры для поиска долгосрочных и краткосрочных решений основных мировых экономических проблем.

Его заявления прозвучали после того, как Соединенные Штаты в понедельник объявили о временном продлении ослабления санкций на российскую нефть, застрявшую в море, чтобы смягчить рост мировых цен.

Напомним, речь идет о временном ослаблении санкций против российской нефти, находящейся в танкерах. Соединенные Штаты впервые пошли на этот шаг 12 марта в попытках смягчить дефицит поставок нефти и урегулировать высокие цены, вызванные закрытием Ираном Ормузского пролива.

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис во вторник раскритиковал решение США продлить действие исключения из санкций по продаже российской нефти.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
G7 (Группа семи) Франция санкции Война с РФ
Реклама: