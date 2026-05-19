Министры финансов G7 согласились продолжать санкционное давление на Россию

Министры финансов "Группы семи" во время встречи в Париже единогласно подтвердили готовность продолжать санкционное давление на Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил глава Министерства финансов Франции Ролан Лескюр, передает Le Figaro.

Министр заявил, что он и его коллеги из США, Германии, Великобритании, Италии, Японии и Канады подтвердили готовность "продолжать давление на Россию", чтобы не допустить, чтобы она наживалась на войнах в Украине и на Ближнем Востоке.

"Желание оказывать давление на Россию является единодушным", – заявил Лескюр на пресс-конференции после двухдневной встречи министров в Париже.

Лескюр заявил, что министры G7 провели "откровенные и сложные" переговоры для поиска долгосрочных и краткосрочных решений основных мировых экономических проблем.

Его заявления прозвучали после того, как Соединенные Штаты в понедельник объявили о временном продлении ослабления санкций на российскую нефть, застрявшую в море, чтобы смягчить рост мировых цен.

Напомним, речь идет о временном ослаблении санкций против российской нефти, находящейся в танкерах. Соединенные Штаты впервые пошли на этот шаг 12 марта в попытках смягчить дефицит поставок нефти и урегулировать высокие цены, вызванные закрытием Ираном Ормузского пролива.

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис во вторник раскритиковал решение США продлить действие исключения из санкций по продаже российской нефти.