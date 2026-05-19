Как Россия обходит санкции и что мешает ЕС усилить противодействие обходу ограничений

В гонке с санкционными ограничениями Россия по-прежнему оказывается ловче: перестраивает цепочки поставок, поощряет незаконные поставки, пользуется несовершенством систем контроля.

Этим же пользуется и недобросовестный бизнес.

Эффективный контроль за соблюдением санкций – следующий этап для совершенствования санкционной политики ЕС.

И результат здесь зависит как от правительственных чиновников, так и от гражданского общества, которое имеет голос и реальное влияние.

О том, почему у Евросоюза возникают проблемы с контролем за соблюдением санкций против России и как повысить его эффективность, читайте в колонке директора по коммуникациям Совета экономической безопасности Украины (ESCU) Сашка Адамлюка В Россию вопреки санкциям: как западные компании обходят ограничения ЕС и что с этим делать. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки напоминает, что в 20-м пакете санкций Евросоюз впервые применил инструмент противодействия обходу санкций (anti-circumvention tool) в отношении Кыргызстана. В эту страну полностью запрещено поставлять европейские станки с числовым программным управлением, а также радиоприемники – из-за "высокого риска реэкспорта в Россию".

В целом этот механизм был разработан Европейским союзом ещё в 2023 году.

"И хотя его первое применение в 2026 году непременно повлияет на поставки из Кыргызстана (а также, возможно, станет предупреждением для других стран), оно вряд ли станет фатальным для России. Ведь за более чем четыре года полномасштабной войны агрессор проложил тысячи маршрутов для обхода санкций через десятки стран" – пишет Сашко Адамлюк.

Именно поэтому, объясняет директор по коммуникациям ESCU, западные товары двойного назначения можно увидеть не только в таможенных данных, но и в московских выставочных павильонах.

Принимают ли европейские производители достаточные меры, чтобы сделать такие поставки невозможными?

"Можно предположить, что бренды больше сосредоточены не на самих фактах поставок своих товаров в РФ, а на коммуникации, чтобы избежать кризиса в информационном пространстве", – отмечает автор колонки.

Сотрудничество со следователями вместо слепой защиты – редкость, добавляет Сашко Адамлюк.

Впрочем, такие примеры есть и могут свидетельствовать о реальном, а не формальном стремлении предотвратить продажи, подпадающие под санкции.

Автор приводит пример крупнейшего в мире производителя оксида сурьмы, бельгийской Campine NV, которая ознакомилась с отчетом ESCU в августе 2025 года, провела внутренний аудит и выявила контакты с российскими посредниками. Компания пообещала усовершенствовать системы контроля.

Директор по коммуникациям ESCU обращает внимание, что американские компании, зная о неотвратимости наказания и многомиллионных штрафах, тщательно изучают своих покупателей. А в российском военном оборудовании становится меньше американских деталей.

Почему контроль в ЕС не работает так эффективно, как в США?

"Причина – в самой архитектуре Евросоюза: это 27 отдельных стран, каждая из которых в настоящее время самостоятельно отвечает за соблюдение санкций у себя. К сожалению, не каждая может реализовать контроль эффективно из-за нехватки ресурсов или же политической воли. Этим, конечно, пользуется Россия", – объясняет автор колонки.

Еще одна сложность, по его словам, – принятие совместных решений. Каждая из 27 стран имеет собственные экономические и политические интересы.

Но, несмотря на разногласия в деталях, европейцы остаются едиными в главном – поддержке украинцев и противодействии агрессору. И если раньше локомотивом экономического давления были Соединенные Штаты, то сегодня новые критически необходимые ограничения вводит именно Европа. В частности, в 20-м санкционном пакете.

ЕС стал быстрее, эффективнее и осознаннее в отношении угрозы со стороны РФ.

Впрочем, в гонке с санкционными ограничениями враг до сих пор ловче.

