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Турция держит бизнесмена в тюрьме, несмотря на призыв ЕСПЧ о его освобождении

Вторник, 24 декабря 2019, 12:52

Турецкий суд во вторник постановил оставить в тюрьме бизнесмена и мецената Османа Кавалу, несмотря на призыв Европейского Суда по правам человека о его освобождении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Кавала находится в тюрьме более двух лет по обвинению в попытке свергнуть правительство из-за его участия в протестах 2013 года.

Европейский суд потребовал его немедленного освобождения две недели назад, заявив, что у турецких властей нет достаточных оснований подозревать, что он совершил преступление.

В ноябре турецкая полиция задержала 13 человек, в том числе двух известных ученых в рамках расследования дела Кавалы, обвинив их в причастности к попытке свержения правительства из-за протестов в 2013 году.

Кавала, известный лидер гражданского общества, был заключен в тюрьму год назад в ожидании суда за попытку свергнуть правительство, процесс, который, по словам властей, начался из этих демонстраций, и завершился попыткой государственного переворота в июле 2016 года.

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