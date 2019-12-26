Президент Турции заявил о планах ввести войска в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает возможность введения войск в Ливию и намерен направить в парламент соответствующий законопроект.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По словам Эрдогана, в январе он намерен направить в турецкий парламент законопроект по отправке войск в Ливию по приглашению официального правительства этой страны.

Он заявил, что Турция предоставит любую поддержку администрации Триполи, которая ведет борьбу с силами генерала Халифа Хафтара.

Турецкий президент обвинил некоторые европейские и арабские страны в поддержке "путчистского командующего Восточной Ливией" и заявил, что Турцию пригласила законная администрация Ливии.

"Они помогают военному преступнику. Мы отвечаем на приглашение легитимного правительства Ливии. В этом разница", - сказал он.

"Мы подписали меморандум о взаимопонимании, и мы заключаем соглашение о военной безопасности и сотрудничестве. Я надеюсь, что мы ратифицируем его в нашем парламенте 8 или 9 января, и таким образом мы ответим на приглашение Ливии", - добавил он.

Ранее Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно находятся 2 тысячи бойцов российской ЧВК Вагнера и 5000 наемников из Судана, которые поддерживают Хафтара.