Меркель планирует визит в Турцию для сохранения миграционного пакта - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Турцию в следующем месяце, чтобы призвать президента Реджепа Тайипа Эрдогана соблюдать договор о миграции, который он согласовал с Европейским союзом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

Меркель в последний раз посещала Турцию в октябре 2018 года. Пресс-секретарь правительства Германии отказалась подтвердить информацию издания, отметив лишь, что планы поездок Меркель всегда объявлялись в пятницу предыдущей недели.

Меркель и Эрдоган последний раз встречались в декабре в Лондоне, где обсуждали ситуацию в Сирии с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Эрдоган на прошлой неделе предупредил, что Турция, где уже находятся около 3,7 миллиона сирийских беженцев, не сможет справиться с новой волной мигрантов, если сирийско-российские попытки вернуть захваченную повстанцами провинцию Идлиб приведут к новой миграционной волне.

Число мигрантов снова начало расти в последнее время после того как войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российских военных начали наступление в Идлибе, где проживает до 3 миллионов человек.

В соответствии с миграционным соглашением 2015 года Турция принимает беженцев, направляющихся в Европу в обмен на финансовую поддержку.