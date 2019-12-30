Италия приостанавливает лицензию лоукостера Ernest Airlines, летающего в Украину

Управление гражданской авиации Италии ENAC с 13 января приостанавливает лицензию авиакомпании Ernest Airlines.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Перевозчик больше не может предлагать билеты на продажу после 13 января и больше не сможет выполнять рейсы после этой даты.

Эта приостановка, пояснили в ENAC, вступит в силу с 13 января "с единственной целью - позволить авиакомпании обслужить пассажиров, которые уже имеют билет, и одновременно предоставить необходимую информацию пользователям любых отмененных рейсов".

"Лицензия остается в силе до 13 января, также с учетом текущих праздников, а также украинского Рождества 7 января", – сказали в итальянском управлении гражданской авиации.

Читайте также Ernest Airlines откроет 5 новых маршрутов из Украины

ENAC пошло на приостановление лицензии на основе положений регламента ЕС № 1008 от 2008 года, который содержит общие правила оказания воздушных услуг в Евросоюзе.

"Однако если перевозчик предоставит соответствующие гарантии, как того требуют правила ЕС, и они будут положительно оценены управлением, запад с приостановление лицензии может быть отменен", - пояснили в ENAC.

В Ernest Airlines сообщили порталу avianews.com, что сейчас идет работа с итальянскими авиационными властями и учредителями для урегулирования ситуации и отзыве решения о прекращении лицензии.

Лоукостер является крупнейшим игроком на рынке перелетов между Украиной и Италией. Маршрутная сеть авиакомпании включает четыре направления из Киева, четыре из Львова, один из Одессы и два из Харькова.