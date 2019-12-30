Байден после критики согласился дать показания по делу импичмента Трампа

Лидер предвыборной гонки от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что если его будут вызывать свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате, он согласится это сделать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Голос Америки.

Это заявление он сделал после того, как ранее заявил о своем отказе свидетельствовать, за что получил волну критики. Свое предыдущее решение он объяснял тем, что "нет юридических оснований" для того, чтобы отправить ему повестку свидетельствовать, и что его показания помогут президенту Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

"Вы знаете, я уже пережил два импичмента. Один как молодой сенатор и затем как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это трудно для страны. Тут нечему радоваться. Но поймите меня правильно: Я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий", - заявил бывший сенатор Байден.

Позже в субботу на встрече с избирателями в городе Фэйрфилд, Байден подтвердил, что он выполнит требования какой-либо повестки Сената.

Вопрос вызвать Байдена свидетельствовать в рамках импичмента появилось потому, что его сын, Гантер, находился в совете директоров украинской энергетической компании Burisma, а сам он призвал к освобождению ексгенпрокурора Украины Виктора Шокина. Обвинения в давлении на руководство Украины с требованием расследовать эти два обстоятельства и связь между ними находится в центре импичмента.