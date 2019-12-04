Столтенберг: российские комплексы С-400 в Турции не будут интегрированы в систему НАТО
Турция, несмотря на обеспокоенность НАТО, возьмет на вооружение российскую систему противовоздушной обороны, однако та не будет интегрирована в ПВО Альянса.
Об этом заявил на пресс-конференции в Лондоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Генсек отметил, что этот вопрос обсуждался на встрече лидеров Альянса.
"Многие нации (в составе НАТО) выразили свою обеспокоенность, я выразил обеспокоенность относительно невозможности интеграции системы в общую оборону НАТО", - рассказал он.
По его словам, "это остается национальным решением Турции", и поэтому оно было принято Анкарой без согласия союзников.
В то же время в Альянсе предупредили турок о том, что российское оборудование не будет взаимодействовать с другими элементами общей ПВО Альянса.
"Российская система С-400 никогда не будет интегрирована в систему НАТО. Она останется самостоятельной системой противовоздушной обороны", - заявил он.