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Столтенберг: российские комплексы С-400 в Турции не будут интегрированы в систему НАТО

Среда, 4 декабря 2019, 15:46

Турция, несмотря на обеспокоенность НАТО, возьмет на вооружение российскую систему противовоздушной обороны, однако та не будет интегрирована в ПВО Альянса.

Об этом заявил на пресс-конференции в Лондоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Генсек отметил, что этот вопрос обсуждался на встрече лидеров Альянса.

"Многие нации (в составе НАТО) выразили свою обеспокоенность, я выразил обеспокоенность относительно невозможности интеграции системы в общую оборону НАТО", - рассказал он.

По его словам, "это остается национальным решением Турции", и поэтому оно было принято Анкарой без согласия союзников.

В то же время в Альянсе предупредили турок о том, что российское оборудование не будет взаимодействовать с другими элементами общей ПВО Альянса.

"Российская система С-400 никогда не будет интегрирована в систему НАТО. Она останется самостоятельной системой противовоздушной обороны", - заявил он.

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Турция Встреча НАТО в Лондоне
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