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Лидеры НАТО подтвердили: нападение на одного союзника – это нападение на всех

Среда, 4 декабря 2019, 15:47

Лидеры стран-членов НАТО подтвердили свою приверженность принципу коллективной обороны во время двухдневной встречи в Лондоне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в лондонской декларации, принятой по итогам двухдневных переговоров.

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"Мы подтверждаем прочную трансатлантическую связь между Европой и Северной Америкой, нашу преданность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и наше торжественное обязательство, закрепленное в статье 5 Вашингтонского договора, что нападение на одного союзника будет считаться нападением на всех нас ", - говорится в документе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи заявил, что у НАТО есть планы защиты всех союзников, включая Польшу и страны Балтии.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожал не согласиться на оборонительный план НАТО для Польши и стран Балтии, пока Альянс не поддержит Анкару в ее позиции по сирийским курдам.

Отметим, что в декларации по итогам встречи лидеров нет прямого упоминания о конкретном плане защиты Польши и стран Балтии.

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Встреча НАТО в Лондоне
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