Балтийские страны убеждают Эрдогана не блокировать усиление НАТО на границе с РФ

Лидеры балтийских государств в среду на полях встречи глав стран-членов НАТО планируют на переговорах президентом Турции убедить его не блокировать план усиления стран Балтии и Польши.

Как сообщает "Европейская правда", о запланированных переговорах перед началом встречи лидеров НАТО в Лондоне сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Три балтийских государства встретятся с Эрдоганом", - сообщил глава литовского государства.

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Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что он не согласится на оборонительный план НАТО для Польши и стран Балтии, пока Альянс не поддержит Анкару в ее позиции по сирийским курдам. В частности - пока не согласится признать террористическими организациями Рабочую партии Курдистана, ее боевое крыло "Отряды народной самообороны" (YPG) и другие прокурдские организации, действующие на турецко-сирийской границе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в связи с этим Турция намерена заблокировать итоговую декларацию встречи лидеров НАТО.

Ожидается, что на встрече с Эрдоганом балтийские государства будут убеждать его дать согласие на оборонительный план Альянса.

Заметим, мероприятие поддерживает сирийских курдов, поскольку они были союзниками в борьбе с "Исламским государством" в Сирии.

Подробнее о ситуации читайте в статье: "Макрон-эффект: как скандальные заявления президента Франции примирили НАТО и Трампа".