Совет ассоциации Украина-ЕС состоится 28 января в Брюсселе

Шестое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится 28 января в Брюсселе, Киев будет представлять премьер-министр Алексей Гончарук.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейской службы внешних действий.

"Договорились с Вадимом Пристайко провести Совет ассоциации 28 января. Поддержка Украины со стороны ЕС остается непоколебимой на обоих направлениях: процесс реформ и прекращение конфликта", - заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Боррель 5 декабря встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко на министерском совете ОБСЕ в Братиславе.

Совет ассоциации подведет итоги выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и других приоритетных реформ, а также оценит ситуацию на востоке Украины и в Крыму.

Как известно, в результате заседания Совета ассоциации Украина-ЕС Киев надеется начать процесс переговоров по заключению Соглашения ACAA - так называемого промышленного безвиза.