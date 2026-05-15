Ночная воздушная тревога в Хельсинки нарушила работу транспорта

Из-за беспрецедентного для Финляндии объявления воздушной тревоги в столичном регионе ранним утром 15 мая многие автобусы не вышли на маршруты по расписанию, некоторые магазины открылись с опозданием.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Воздушная тревога, объявленная ранним утром 15 мая для Хельсинки и столичного региона Уусимаа, отразилась на автобусном движении.

Так, в период с 5 до 10 утра не состоялось около 400 автобусных рейсов, поскольку водители прислушались к рекомендациям "оставаться в помещении" в уведомлении о тревоге. Транспортный оператор HSL сообщает, что администрация разрешила водителям действовать по собственному усмотрению, и те, кто решил выйти на работу согласно графику, выехали на маршруты.

В работе метро, трамваев и железной дороги ощутимых перебоев не было.

В медицинских учреждениях большинство персонала пришло на работу вовремя, со стороны пациентов массового отсутствия на запланированных приемах тоже не было.

Отдельные супермаркеты в регионе открылись позже из-за опоздания работников.

Из-за тревоги также приостановили работу аэропорта Хельсинки, что привело к отмене и перенаправлению ряда рейсов.

Напомним, утром 15 мая в столичном регионе Уусимаа объявили воздушную тревогу, поскольку финские военные получили предупреждение о возможном попадании ударных беспилотников в воздушное пространство страны.

В итоге нарушений воздушного пространства не зафиксировали. В правительстве оправдывают решение о воздушной тревоге, подчеркивая, что риски были реальными.

В течение весны в Финляндии было шесть случаев, когда украинские дроны, летевшие атаковать порты РФ на Балтийском море, попали в воздушное пространство страны – четыре в конце марта и два в начале мая.

Президент страны Александр Стубб призвал граждан сохранять спокойствие и констатировал, что такие инциденты, вероятно, будут повторяться.

Воздушную тревогу 15 мая объявляли также в приграничных с РФ районах Латвии, в итоге попадания дронов на территорию страны не зафиксировали.

