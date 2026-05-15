Кто такой Почобут и почему поляки отдали за него археолога, которому грозил суд в Украине

В апреле многие в Украине – как в археологических кругах, так и за их пределами – готовились праздновать победу. Суд в Польше дал разрешение на экстрадицию в Украину российского археолога Александра Бутягина, которого задержали в Варшаве по запросу Киева.

Украина обвинила Бутягина в краже исторических ценностей во время незаконных раскопок в оккупированном Крыму.

Это дело должно было стать прецедентом наказания за такое преступление.

Но в последний момент Бутягина передали не в Украину, а в Россию. Он стал частью крупного обмена.

Об обстоятельствах обмена и о последствиях этой истории для Украины (которые на самом деле являются положительными) "ЕвроПравда" поговорила с коллегой Михалом Потоцким, политобозревателем издания Dziennik Gazeta Prawna. Далее – основные его тезисы.

Мы, поляки, уже более пяти лет пытались вытащить из белорусского плена – то есть из белорусских лагерей – Анджея Почобута.

Нужно понимать, кем является Почобут для Польши. Это известный журналист, корреспондент польских изданий и деятель польского меньшинства Беларуси – этнический поляк с белорусским гражданством. В 2021 году режим Лукашенко приговорил его к восьми годам тюрьмы – с официальными формулировками за то, что он призывал к санкциям против Беларуси, и за якобы "реабилитацию нацизма".

Почобут уже отбыл более пяти лет заключения, причем в очень плохих условиях.

Для польских властей и общества Анджей Почобут стал символом несокрушимости в борьбе против белорусского режима. Получилось так, что он – едва ли не единственный поляк сегодняшнего дня, который напоминает нам, полякам, наших героев XIX века. Поэтому Польша очень активно боролась за его освобождение.

Добиться его освобождения удалось только после того, как к делу подключились США.

Они привлекли Россию, и это позволило включить Почобута в механизм крупного обмена, в котором участвовали не только Почобут, не только Бутягин (который отправился в Россию, а не в Беларусь), но и ряд других заключенных, а также привлекли несколько стран.

Бутягин в Польше не был осужден и не имел статуса подозреваемого. Был суд, который не рассматривал его дело по существу, но дал разрешение на экстрадицию в Украину.

Впрочем, это не означает автоматической выдачи.

Согласно польскому законодательству, окончательное решение принимает министр юстиции. Поэтому юридически выдать Бутягина России было просто, для этого не было необходимости его оправдывать или снимать обвинения.

Конечно, лучше всего было бы увидеть его с решением суда, который бы оценил его незаконные раскопки в Крыму.

Но даже само задержание и то, что его удалось освободить только в результате обмена, уже имеет значение. Теперь российские ученые, работающие на государство, дважды подумают, стоит ли им ехать в ЕС – ведь их может постигнуть та же участь, что и Бутягина. А кто-то, наверное, задумается, стоит ли участвовать в раскопках в Крыму ("ЕП" рассказывала, как Россия системно привлекает граждан ЕС к работам в оккупированном Крыму, пытаясь их легитимизировать).

Кстати, до большой войны в Польше был даже "российский центр науки и культуры" при посольстве в Варшаве. Они организовывали поездки для детей в лагеря в Россию, даже не сообщая родителям, что это предполагает поездку в оккупированный Крым. Это – стратегия постепенной легитимизации оккупации.

Арест за деятельность в Крыму подрывает эту легитимизацию.

Поэтому эта история может иметь положительные последствия для противодействия легитимизации противоправной аннексии Крыма.

И то, что Бутягину обменяли и смогли вернуть в Россию, на эту дискуссию не влияет.

