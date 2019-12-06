МИД хочет присоединения Украины к Программе расширенных возможностей НАТО в следующем году

МИД хочет в следующем году обеспечить присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

"Наша задача на ближайшую перспективу - обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, нам, кстати, это было обещано на Уэльском саммите Альянса, который проходил на фоне трагических событий в нашей стране, и тогда главы государств и правительств стран Альянса решили (я живой свидетель этого), что вопрос присоединения Украины к этой программе решен, но когда - это будет следующий шаг. Мы хотели бы, чтобы этот следующий шаг состоялся в следующем году", - сказал Божок.

Читайте также Киев просит поддержки США для участия в Программе расширенных возможностей НАТО

В то же время, отметил замминистра, тактическая задача МИД - обеспечить принятие министрами иностранных дел стран-членов НАТО решения о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) в развитие решения саммита НАТО в Бухаресте.

Божок также сказал, что Программа усиленных возможностей НАТО - это "параллельный трек", и нет прямой привязки этой программы к ПДЧ.

Напомним, Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP).

Программа позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений. На сегодня в программу входят Грузия, Швеция, Финляндии, Австралия и Иордания.

Читайте также Украина обратилась к НАТО с просьбой об участии в Программе расширенных возможностей

В прошлом году помощник генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности Алехандро Альваргонсалес в интервью "Европейской правде" заявил, что Украине не нужно участие в программе НАТО для особых партнеров, поскольку у нее есть своя программа реформ, подготовленная Альянсом.

Тогдашний глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, который сейчас возглавляет МИД, заявлял, что НАТО пока не готово пригласить Украину в программу расширенных возможностей.