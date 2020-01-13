СМИ: итальянские прокуроры допросили российскую журналистку по делу "Лиги"

Миланские прокуроры допросили журналистку российского агентства ТАСС Ирину Александрову в рамках расследования подозрений относительно незаконного российского финансирования ультраправой партии "Лига", которая на время вероятных переговоров по соглашению находилась у власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Александрова появляется на видео с пресс-конференции лидера "Лиги" Сальвини в июле 2018 года в Москве и при этом она публично благодарит за организацию "встречи" бывшего пресс-секретаря партии Джанлуку Савойни, руководителя ассоциации "Ломбардия-Россия", находящегося под следствием за международную коррупцию.

Сейчас проверяются новые аудиофайлы телефонных звонков с мобильного телефона адвоката Джанлуки Меранды.

Постановление Верховного кассационного суда в середине декабря подтвердило то, что уже было установлено Апелляционным судом, а именно то, что изъятия мобильных телефонов и других материалов, сделанных Савойни, были законными и записанный в "Метрополе" разговор является достоверным.

Савойни, президент ассоциации "Ломбардия-Россия", на сделанной в российском отеле аудиозаписи говорит о возможности получения финансирования путем "откатов" с покупки нефти.

Савойни - бывший спикер лидера "Лиги", Маттео Сальвини, который описал дело как "фантазию". Но позже стало известно, что Сальвини договаривался о том, чтобы Савойни присутствовал на встрече с российской делегацией в Риме, хотя тот не работал в правительстве.

Савойни встретился с россиянами 18 октября вместе с двумя другими итальянцами, адвокатом Джанлукой Меранда и бывшим банкиром Франческо Ваннуччи, и якобы обсуждал операцию, которая касалась энергетической компании Eni и которая, по данным источников, так и не состоялась.

Двух россиян издание BuzzFeed назвало Андреем Юрьевичем Харченко и Ильей Андреевичем Якуниным. Подтверждение их личностей поступило от источников, близких к расследованию в отношении Савойни.

Двое россиян, по словам BuzzFeed, имеют связи с ультраправым пропагандистом Александром Дугиным и Владимиром Плигиным, политическим деятелем, близким к президенту России Владимиру Путину.

Следователи получили запись переговоров в гостинице "Метрополь" от журналиста L'Espresso. Разговор, возможно, был записан на мобильный телефон одного из присутствовавших итальянцев.