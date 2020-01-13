В Стокгольме из-за взрыва эвакуировали жителей десятков квартир

Жители десятков квартир эвакуированы в результате взрыва в центральном районе Стокгольма в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Взрыв прогремел на рассвете, нанеся ущерб зданиям и припаркованным машинам. Шведская полиция заявила, что на месте нашли следы использования взрывчатки, однако версия терроризма исключается.

Взрыв произошел у входа в здание, в котором размещены несколько бизнес-помещений и квартиры. Он был слышен за несколько километров. В итоге десятки квартир решили эвакуировать.

Начальник стокгольмской полиции Эрик Видстранд сказал, что взрыв был "один из самых мощных в регионе". Он добавил, что версия терроризма не рассматривается. Никто не был арестован.

В Швеции в последние годы частыми стали взрывы и стрельба, связанные с враждующими бандами. Данный эпизод тоже может иметь такое основание.

Видстранд сказал, что криминалисты работают над установлением того, какие взрывчатые вещества использовались.