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Украина и Британия начали рабочие консультации по новому соглашению о сотрудничестве

Вторник, 14 января 2020, 11:45

Представители Украины и Великобритании начали рабочие консультации по заключению нового соглашения о сотрудничестве после выхода последней из Европейского Союза.

Об этом сообщил МИД Украины во вторник, пишет "Европейская правда".

"14 января с участием заместителя министра иностранных дел Василия Боднара начались украинско-британские рабочие консультации по новому базовому соглашению о сотрудничестве между Украиной и Великобританией", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Напомним, 9 января президент Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон договорились ускорить работу над новым соглашением о сотрудничестве и торговле.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует подписать новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерство с Британией в ходе визита президента Владимира Зеленского в Лондон.

Новый документ должен заменить Соглашение об ассоциации с ЕС после выхода Британии из Евросоюза. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 января.

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