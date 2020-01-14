Украина и Британия начали рабочие консультации по новому соглашению о сотрудничестве

Представители Украины и Великобритании начали рабочие консультации по заключению нового соглашения о сотрудничестве после выхода последней из Европейского Союза.

Об этом сообщил МИД Украины во вторник, пишет "Европейская правда".

"14 января с участием заместителя министра иностранных дел Василия Боднара начались украинско-британские рабочие консультации по новому базовому соглашению о сотрудничестве между Украиной и Великобританией", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

14 січня за участю @VasylBodnar розпочались 🇺🇦-🇬🇧 робочі консультації щодо нової базової угоди про співробітництво між Україною та Великою Британією pic.twitter.com/uQ7CrZDICg — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 14, 2020

Напомним, 9 января президент Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон договорились ускорить работу над новым соглашением о сотрудничестве и торговле.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует подписать новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерство с Британией в ходе визита президента Владимира Зеленского в Лондон.

Новый документ должен заменить Соглашение об ассоциации с ЕС после выхода Британии из Евросоюза. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 января.