Бельгия остается без правительства 233 дня, король дал партиям время до конца января

Через 233 дня после федеральных выборов король Бельгии Филипп продолжил миссию докладчиков по коалиционным переговорам до 28 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Теперь различные партии должны иметь возможность закрепить и сохранить одни и те же позиции в течение периода, чуть более долгого, чем всего несколько дней", - сказал Жорж-Луи Буше ("Реформистское движение", RM), который является одним из двух докладчиков.

Решение позволит некоторым партиям "выяснить их различные позиции". В течение выходных "Фламандские христианские демократы" (CD&V) повторили свои намерения сформировать большинство с фламандскими националистами N-VA, тогда как последние, похоже, протянули руку франкоязычной социалистической партии PS.

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В то же время лидер оппозиционных валлонских "Зеленых" (Ecolo) Жан-Марк Нолле отметил, что "тот, кто думает, что N-VA действительно хочет сотрудничать, ошибается".

"Нам больше не нужно обращать внимание на тех, кто хочет уничтожить страну. Тот, кто все еще оставляет открытую дверь для N-VA, несет большую ответственность за политический кризис", - сказал он.

"Пришло время сделать шаги в федеральных переговорах и оставить небольшие политические игры позади нас", - говорит Нолле.

Лидер партии N-VA Барт Де Вевер отметил центральную роль своей партии в нынешней политической дискуссии и сказал, что "с новым фламандским правительством, я смею сказать, что 1920-е будут снова нашими".

"Они хотят расколоть страну, мы хотим дать ей будущее. Они - климатические скептики, мы хотим серьезных изменений для окружающей среды. И мы, безусловно, хотим прочного социального обеспечения", - добавил Нолле.

В 2010-2011 годах Бельгия прожила без правительства рекордный 541 день.

26 мая в Бельгии одновременно прошли выборы в Европарламент, федеральный и региональные парламенты, на которых победили радикальные партии, выступающие за расширение полномочий регионов.

В Бельгии нет общенациональных партий, на выборах в нижнюю палату парламента Фландрия (север) голосует за свои нидерландскоязычные партии, Валлония (юг) - за свои, франкоязычные.