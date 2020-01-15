Зеленский рассказал Меркель о трех новых участка разведения на Донбассе

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал, что Украина уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.

Содержание разговора пресс-служба офиса президента выложила на сайте президента в среду, 15 января, пишет "Европейская правда".

"Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств", - говорится в сообщении.

"Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей", - цитирует пресс-служба главу государства.

Зеленский сообщил, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения пленных украинцев. "Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек", - напомнил он о результате последнего обмена удерживаемыми лицами.

Также Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" в Донбассе. По его словам, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.