Европарламент предлагает единый стандарт зарядных устройств для всех гаджетов
Депутаты Европейского парламента предлагают внедрить единый стандарт зарядного устройства для всех электронных устройств.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Европарламента.
Депутаты заявляют, что хотят облегчить жизнь потребителям и уменьшить отходы путем внедрения общего зарядного устройства.
Они призвали Европейскую комиссию выступить с официальным предложением до июля 2020 года.
"Комиссия должна проявить лидерство и прекратить то, что технические гиганты диктуют нам стандарты. Если цифровой суверенитет что-то значит для этой новой Комиссии, мы ожидаем предложения установить стандарт общего зарядного устройства в течение следующих шести месяцев", - сказал заместитель председателя Комитета вопросам внутреннего рынка и защиты потребителей Роза Тун унд Гогенштайн.
По данным Еврокомиссии, электронные отходы - один из наиболее быстро растущих потоков отходов в ЕС, который, как ожидается, вырастет до более 12 млн тонн к 2020 году.
Евродепутаты призвали разработать общее зарядное устройство еще в 2014 году. Пока Комиссия применяла добровольный подход для поощрения производителей мобильных телефонов к сотрудничеству.
Все современные гаджеты используют один из трех стандартов зарядного устройства: micro-USB, USB Type-C и Lightning. Первые два используют гаджеты с операционной системой Android, третий – устройства компании Apple.
В случае принятия этой инициативы не исключено, что американскому производителю придется отказаться от своего разъема по крайней мере в странах ЕС.
Не исключено, что Apple может или выбрать USB Type-C, или полностью перейти на беспроводные зарядные устройства. Следует отметить, что Apple уже прекратила использование Lightning на iPad 2019 года выпуска.