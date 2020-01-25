Правительство Франции утвердило проект пенсионной реформы на фоне протестов

Спорная пенсионная реформа Франции вступила в свой последний этап после нескольких недель массовых забастовок, которые парализовали страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Правительство в пятницу представил законопроект в Елисейском дворце, прежде чем отправить его в парламент.

Дебаты в нижней палате парламента по пенсионной реформе начнутся 17 февраля.

В то время как забастовки замедлились по интенсивности, опросы показывают, что оппозиция реформе среди общественности растет.

Правительство стремится создать единую универсальную пенсионную систему вместо нынешних 42 различных режимов. Относительно пенсионного возраста, второго столба реформы, то правительство дало профсоюзам три месяца на консультации и выработки альтернативных предложений.

По мнению чиновников, реформа сделает систему более справедливой и поможет предотвратить дефицит, который, согласно официальным данным, достигнет в 2025 году от 8 до 17 миллиардов евро. Но критики говорят, что это приведет к тому, что людям придется работать дольше и увеличит социальное неравенство.

Первоначальный план, который предусматривал повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет возмутил профсоюзы, которые с декабря начали протестовать против реформы.

Лидер французского профсоюза CGT Филипп Мартинес, ведущий противник реформы, пообещал продолжать забастовки, начиная со следующей недели. Реформаторский Союз CFDT — крупнейший во Франции - и UNSA, которые сначала выступали против реформы, но приветствовали примирительный жест правительства относительно пенсионного возраста, заявили, что "прогресс" был достигнут, и пообещали продолжить переговоры с правительством о создании будущей универсальной пенсионной системы.